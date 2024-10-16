Стали известны подробности о выживании дрейфовавшего два месяца в море россиянина

Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, пил дождевую воду и питался горохом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказал россиянин, запасы еды и воды у него и находившихся в лодке родственников быстро закончились, поскольку были рассчитаны на две недели. После этого они были вынуждены пить дождевую воду и размачивать горох, чтобы его хватило на более долгий срок.

По словам мужчины, якорь помогал ему оставаться на плаву во время шторма.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил.

15 октября исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев сообщил, что состояние Пичугина не вызывает опасений.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.