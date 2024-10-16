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В Госдуме предложили выплаты за победы в международных олимпиадах

В Госдуме предложили выплачивать школьникам 4 млн рублей за победы в олимпиадах

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выплачивать по 4 млн рублей школьникам и студентам за победу в международных научных олимпиадах. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на письмо депутата в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В своем обращении Лантратова указала на важность создания государственной системы материальной поддержки учащихся с выдающимися интеллектуальными способностями и побеждающих на престижных научных олимпиадах.

Для победителей и призеров ключевых интеллектуальных соревнований депутат предложила установить федеральные призовые выплаты аналогичные тем, что получали российские спортсмены-олимпийцы 2022 года.

«То есть 4 миллиона рублей для обладателей золотых медалей, 2,5 миллиона за второе место и 1,7 миллиона за третье», — уточнила Лантратова.

Парламентарий также предложила совместно с представителями бизнеса создать фонд поддержки молодежи с выдающимися интеллектуальными способностями.

13 октября РБК со ссылкой на данные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ писало, что студенты-олимпиадники превосходят в обучении тех, кто поступил по баллам ЕГЭ.

Ранее российские школьники заняли первое место на международной олимпиаде по ИИ.

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