СМИ узнали, что подозреваемый в подрыве авто в Москве может платить налоги на Украине

Мужчина, который был задержан по подозрению в попытке взорвать бизнесмена на юго-западе Москвы, может являться украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

По его словам, задержанный Виталий Слободяник, предварительно, имеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица).

15 октября на автомобиль владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева подбросили взрывчатку. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Инцидент случился на Профсоюзной улице в Москве. В результате взрыва предприниматель лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов.

По информации ТАСС, задержанный был вместе с Мишачевым соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы, а остальные работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

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