Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, что подозреваемый в подрыве авто в Москве может платить налоги на Украине

РИА: подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине

close
Прокуратура Москвы

Мужчина, который был задержан по подозрению в попытке взорвать бизнесмена на юго-западе Москвы, может являться украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

По его словам, задержанный Виталий Слободяник, предварительно, имеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица).

15 октября на автомобиль владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева подбросили взрывчатку. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Инцидент случился на Профсоюзной улице в Москве. В результате взрыва предприниматель лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов.

По информации ТАСС, задержанный был вместе с Мишачевым соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы, а остальные работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами