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Генетики рассказали о корейском происхождении японцев

Human Genetics: японцы имеют преимущественно корейские корни

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Issei Kato/Reuters

Ученые выяснили, что в формировании японского народа большую роль сыграли гены пришельцев с Корейского полуострова. Подробности приводит журнал Human Genetics.

К такому выводу японские ученые пришли в результате популяционно-генетического исследования.

«Корейское население, имеющее как восточноазиатское, так и северо-восточно-сибирское происхождение, непрерывно мигрировало на Японский архипелаг с периода Яёй до Кофунского периода», — говорится в результате исследования.

Переселенцы с Корейского полуострова активно взаимодействовали с жившим на территории современной Японии народом Дзёмон. Современные японцы считаются потомками этого смешанного населения.

В прошлом году ученые выяснили, что современное население Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Нортумбрии имеет генетическое сходство со средневековым народом пиктов. Средневековые легенды связывали этот народ со скифами и фракийцами. Исследования опровергли это.

Ранее генетик Боринская рассказала, у какой части русских есть мешающие пить гены.

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