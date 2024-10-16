Синоптик рассказал о погоде на Дальнем Востоке России

На Дальнем Востоке, в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах России в ночь на среду ожидаются заморозки с температурой от -4°C до -18°C. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Бурятии ночью температура опустится до отметки около -10°C, а в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях термометры покажут от -4°C до -9°C.

Вильфанд добавил, что холодная погода ожидается также на юге Приволжского федерального округа, в Оренбургской области и Башкирии. Там похолодание составит до -8°C. В Кировской и Нижегородской областях температурные отметки при этом находятся в положительных значениях и составят от 0 до +5°C.

На юге Западной Сибири, в Кемеровской, Новосибирской областях также ожидаются заморозки до -7°C, на Алтае — до -8°C. В Якутии температура составит от -15°C до -18°C.

15 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин прогнозировал, что в ближайшие дни жителей Москвы ждет типичная осенняя погода после снега с дождем, которые накрыли столицу в понедельник.

Ранее москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные.