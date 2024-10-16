Стали известны подробности о подозреваемом в покушении на бизнесмена в Москве

Мужчина, который был задержан по подозрению в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы, является его бизнес-партнером. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — сказано в сообщении.

15 октября на автомобиль владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева подбросили взрывчатку. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Инцидент случился на Профсоюзной улице в Москве. В результате взрыва предприниматель лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов.

По информации ТАСС, задержанный был вместе с Мишачевым соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы, а остальные работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

Ранее в Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в квартире в отместку соседу.