В Кабардино-Балкарии археологи обнаружили аланский пояс VI века

Аланский поясной набор VI века обнаружили археологи во время очередных раскопок в могильнике Заюково-3 на территории Кабардино-Балкарии (КБР). Подробности сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея (ГИМ).

«Погребение было обнаружено на самом дне раскопа. Оно принадлежало мужчине, лежащему вытянуто на спине непосредственно на скале. У плеча погребенного был размещен пояс», — рассказали в музее.

Археологи отметили, что старинный пояс частично врос в каменную породу. Было принято решение залить фрагменты клеящим составом и отправить реставраторам.

Умения реставраторов позволили реконструировать древний аланский поясной набор.

13 октября появилась информация, что археологи обнаружили самую древнюю известную христианскую церковь недалеко от современного города Арташат в Армении. В заявлении Мюнстерского университета сообщается, что находка представляла собой восьмиугольное здание с крестообразными пристройками.

Ранее археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню.