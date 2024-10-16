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В Кабардино-Балкарии археологи обнаружили аланский пояс VI века

В могильнике Заюково-3 археологи обнаружили аланский пояс VI века

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Телеграм-канал «Исторический музей. Официально»

Аланский поясной набор VI века обнаружили археологи во время очередных раскопок в могильнике Заюково-3 на территории Кабардино-Балкарии (КБР). Подробности сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея (ГИМ).

«Погребение было обнаружено на самом дне раскопа. Оно принадлежало мужчине, лежащему вытянуто на спине непосредственно на скале. У плеча погребенного был размещен пояс», — рассказали в музее.

Археологи отметили, что старинный пояс частично врос в каменную породу. Было принято решение залить фрагменты клеящим составом и отправить реставраторам.

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Телеграм-канал «Исторический музей. Официально»

Умения реставраторов позволили реконструировать древний аланский поясной набор.

13 октября появилась информация, что археологи обнаружили самую древнюю известную христианскую церковь недалеко от современного города Арташат в Армении. В заявлении Мюнстерского университета сообщается, что находка представляла собой восьмиугольное здание с крестообразными пристройками.

Ранее археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню.

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