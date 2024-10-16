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В Москве начнет работу трехдневный собор РПСЦ

Собор РПСЦ в Москве будет идти в течение трех дней

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Savelyev alexandr/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

16 октября в Москве начнет работу собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), который продлится три дня. Об этом со ссылкой на пресс-службу РПСЦ сообщает РИА Новости.

В сентябре на совете Московской митрополии была принята предварительная повестка собора. Окончательный список обсуждаемых вопросов будет утвержден собором в первый день заседания.

На соборе планируется обсудить ряд вопросов, в том числе внесение изменений в устав РПСЦ, создание Угандийской епархии, проведение Международного старообрядческого форума в Калуге и Боровске, уточнение границ ряда епархий. Собор заслушает отчеты рабочей группы, занимающейся взаимодействием с Минобороны России и организацией гуманитарной помощи.

РПСЦ является независимым религиозным объединением старообрядцев, признающих институт священства. Церковь была образована в 1846 году. Ее центр находится в Москве, на Рогожской заставе. В настоящее время РПСЦ возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

В мае министерство юстиции России не нашло признаков экстремизма при проверке деятельности Всемирного союза староверов (ВСС). В 2023 году Совет митрополии РПСЦ обратился в Минюст РФ из-за деятельности ВСС, который, по мнению совета, подрывает авторитет церкви.

Ранее Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

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