В Москве начнет работу трехдневный собор РПСЦ

16 октября в Москве начнет работу собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), который продлится три дня. Об этом со ссылкой на пресс-службу РПСЦ сообщает РИА Новости.

В сентябре на совете Московской митрополии была принята предварительная повестка собора. Окончательный список обсуждаемых вопросов будет утвержден собором в первый день заседания.

На соборе планируется обсудить ряд вопросов, в том числе внесение изменений в устав РПСЦ, создание Угандийской епархии, проведение Международного старообрядческого форума в Калуге и Боровске, уточнение границ ряда епархий. Собор заслушает отчеты рабочей группы, занимающейся взаимодействием с Минобороны России и организацией гуманитарной помощи.

РПСЦ является независимым религиозным объединением старообрядцев, признающих институт священства. Церковь была образована в 1846 году. Ее центр находится в Москве, на Рогожской заставе. В настоящее время РПСЦ возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

В мае министерство юстиции России не нашло признаков экстремизма при проверке деятельности Всемирного союза староверов (ВСС). В 2023 году Совет митрополии РПСЦ обратился в Минюст РФ из-за деятельности ВСС, который, по мнению совета, подрывает авторитет церкви.

Ранее Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.