У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве обнаружили схрон с оружием

ГСУ СК России по г. Москве

Сотрудники правоохранительных органов нашли схрон с оружием в ходе обыска, который они провели по месту проживания подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Согласно кадрам, опубликованным столичным СК, у подозреваемого обнаружены несколько автоматов, десятки коробок с патронами, ножи и военная экипировка.

Как заявили в ведомстве, по изъятому оружию будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Сам подозреваемый уже задержан. Им оказался житель столицы 1973 года рождения.

15 октября сообщалось, что на Профсоюзной улице в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов.

Ранее сообщалось, что женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка.