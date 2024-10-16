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Ирина Волк объяснила сбой в работе сайтов МВД и ГИБДД

Пресс-секретарь МВД Волк: сайты ведомства не работают по техническим причинам

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мвд.рф

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк заявила в своем Telegram-канале, что сайты, входящие в аппаратно-программный комплекс «Официальный интернет-сайт МВД России» не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам.

Как уточнила Волк, речь об обрыве линии связи.

«Специалисты работают над устранением неполадок», — написала пресс-секретарь.

Вечером 15 октября сайты МВД России, его главков и ГИБДД перестали открываться. По данным ТАСС, официальные сайты министерства и его сервисы недоступны в Москве у не менее трех интернет-провайдеров. В браузере не загружаются страницы. У пользователей также не получается зайти на интернет-ресурсы ведомства с помощью VPN-сервисов.

Информация о технических проблемах в работе сайтов МВД появилась в Telegram-канале Государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

10 октября хакеры устроили массированную атаку на сайты РИА Новости и Sputnik, а также другие ресурсы медиагруппы «Россия сегодня». Службы безопасности и IT отразили ее.

Ранее китайские хакеры попытались взломать сотрудников OpenAI.

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