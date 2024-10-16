Индийский самолет совершил аварийную посадку в Канаде из-за угрозы взрыва

Самолет Air India, направлявшийся в США, совершил внезапную посадку в арктическом городе Икалуит в Канаде из-за информации о минировании. Об этом пишет The Guardian.

Информацию о бомбе на борту получил капитан воздушного судна. Из-за этого самолет был приземлен в Канаде, 211 человек были вынуждены покинуть самолет ради проверки. Информация о минировании оказалась ложной.

Источник отмечает, что инцидент привлекает особое внимание на фоне ухудшения отношений между Индией и Канадой. Недавно правительства обоих государств выслали со своей территории высокопоставленных дипломатов, представлявших эти страны.

14 октября комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем заявил, что правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия.

Ранее Индия обвинила Канаду во вмешательстве во внутренние дела.