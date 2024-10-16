Юрист объяснил, какие правовые нюансы необходимо учесть при переезде в другой регион

Переезд гражданина РФ в другой регион может быть сопряжен с рядом юридических нюансов, которые следует учитывать во избежание проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

«Например, при переезде в другой регион гражданину необходимо будет зарегистрироваться по месту жительства или пребывания (постоянная или временная регистрация) на новом месте, поскольку продолжительное проживание в каком-либо регионе без регистрации может влечь наложение административного штрафа на гражданина (3 тыс. руб. или 5 тыс. руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга)», — объяснил он.

Помимо риска получить штраф, отсутствие регистрации может влечь и другие негативные последствия в виде невозможности пользования некоторыми благами. Например, в отсутствие регистрации гражданин не сможет поступить на учебу в учебное заведение, воспользоваться мерами социальной поддержки, прикрепиться к поликлинике и др.

«При этом для пенсионеров смена места регистрации может влечь дополнительные обязанности. Так, если пенсионер получал повышенную пенсию в регионе, где он ранее проживал (например «северную» пенсию), он обязан будет уведомить пенсионный орган о смене места регистрации и встать на учет в новом регионе проживания. В противном случае пенсионный орган продолжит начислять повышенную пенсию до момента выявления смена гражданином места регистрации, а затем предъявит требование о возврате переплаты — сначала в досудебном, а затем и в судебном порядке», — сказал юрист.

При переезде в другой регион гражданину нужно будет перерегистрировать полис ОМС и прикрепиться к новой поликлинике. Если в новом регионе места жительства нет страховой организации, выдавшей полис ОМС, ее придется поменять.

«В отличие от предпринимателей и компаний, граждане не обязаны перерегистрироваться в налоговой инспекции при переезде, а также уведомлять налоговую инспекцию по месту предыдущей регистрации о переезде», — резюмировал он.

Ранее россиянам дали советы, как не попасть на мошенников при оплате услуг ЖКХ.