Россиянам рассказали, как понять, что ваш руководитель — токсичный

Руководитель является главным звеном коллектива, благодаря которому команда достигает результатов. Именно руководитель должен уметь вдохновить сотрудников, разглядеть их сильные качества и организовать работу команды. Поэтому если качества руководителя способствуют некомфортной среде в коллективе, то это сказывается на общих результатах. Какие руководители могут навредить коллективу, «Газете.Ru» рассказала партнер консалтинговой компании RusPartners Анастасия Малахова.

Одно из самых тяжелых качеств для руководителя является токсичность. Это может проявляться в резких замечаниях, пассивной агрессии, тяжелом характере. Одним словом, токсичный руководитель отравляет атмосферу в коллективе.

«Часто токсичным руководителям свойственно манипулировать сотрудниками, угрожать им лишением премии или увольнением. Такой руководитель не признает заслуг подчиненных и не хвалит их за успехи в работе. Также эта черта проявляется в том, что руководитель может перерабатывать и требовать того же самого от своих сотрудников. Например, для него в порядке нормы позвонить подчиненным в выходной и потребовать выполнить рабочую задачу. Токсичный руководитель также неспособен признавать свои ошибки. Подобное взаимодействие со своими коллегами приводит к тому, что коллектив выгорает, а также к частым увольнениям сотрудников. При найме токсичность точно не окажется преимуществом», — объяснила она.

Другая черта, которая точно не присуща хорошим руководителям — это непорядочность. Речь идет о репутации человека. Отказ следовать корпоративным правилам, несоблюдение норм бюджета (мошенничество или воровство), обман коллег, ведение двойной игры, отказ от собственных обещаний: все это может привести не просто к потере репутации, но и потере рабочего места.

«Успешным никогда не станет пассивный руководитель, человек с индифферентным взглядом на работу. Такие люди не любят изменений и заранее относятся к ним с подозрением или отвергают их. То есть такой руководитель заранее не верит, что изменения принесут что-то хорошее в рабочий процесс. Это качество не позволяет многим идеям реализоваться, а значит не позволяет коллективу прогрессировать», — добавила эксперт.

Важное качество хорошего руководителя — это умение разглядеть и признать потенциал своих подчиненных. Руководитель не должен держать команду в тени и ревностно относится к своей роли в компании. Отчасти такой человек видит в подчиненных конкурентов. Одна из ключевых компетенций хорошего руководителя — нанимать людей умнее себя. У такого руководителя всегда есть инерция к развитию. Ситуация, когда человек оказывается «самым умным в комнате», приведет к стагнации.

«Как можно отличить коллектив с компетентным руководителем от коллектива с некомпетентным руководителем? Во второй ситуации на руководителе замыкается принятие решений и он является единоличным «владельцем» всей информации. От ухода хорошего руководителя процесс работы в команде не остановится, он понимает, что он заменим и строит такую систему, при которой процесс продолжается и без него», — резюмировала Малахова.

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