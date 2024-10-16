Мошенники стали использовать поддельные бриллианты

В период экономической нестабильности люди предпочитают вкладывать деньги в так называемые вечные материальные ценности, такие как недвижимость, произведения искусства и ювелирные изделия. Этим зачастую пользуются мошенники, выдавая подделки за оригиналы и продавая их по баснословным ценам. О набирающих обороты махинациях с бриллиантами «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, вложения в драгоценные металлы и драгоценные камни во все времена пользовались популярностью. Во-первых, когда в экономике неспокойно, эти предметы растут в цене. Во-вторых, при небольших размерах и массе они могут служить «кошельком» для внушительных денежных сумм. В-третьих, золото и бриллианты в виде ювелирных изделий можно носить в качестве украшений.

«Но приобретая драгоценности, очень большинству из нас важно совершить покупку по максимально выгодной цене. Не секрет, что наименьшую разницу между ценой покупки и продажи имеет золото в слитках. Но его не получится носить как серьги в ушах или кольцо на пальце. И тогда на первое место выходят ювелирные изделия с бриллиантами», — объяснил он.

Сегодня наиболее комфортные цены предлагают многочисленные ломбарды и скупки, а также частные продавцы, размещающие предложения на электронных досках объявлений в интернете. Как раз последних нужно бояться больше всего.

«Мошенники могут выдавать камень с весьма посредственными характеристиками за бриллиант чистой воды. А неподготовленному покупателю трудно почувствовать подвох. И один, и другой камень белого цвета с прекрасной игрой граней, а разница в цене может оказаться многократной», — сказал юрист.

Другой способ обмана кроется в подмене природного бриллианта на искусственно выращенный алмаз. Причем у последнего чаще всего будут отличные показатели по цвету и чистоте, что даст возможность запросить за него необоснованно высокую цену. При этом отличить подделку от оригинала можно только с использованием специального оборудования.

«Возникает вопрос: как мошенники реализуют свой преступный замысел? На самом деле, все предельно просто. Злоумышленники берут два похожих по размеру и внешнему виду бриллианта. Только первый — натуральный с великолепными характеристиками, второй или искусственный, или натуральный, но со средними показателями качества. Затем в одном из известных геммологических центров получают сертификат на первый камень, в изделие, допустим, в кольцо, вставляют второй. И продают по сути недорогое кольцо по подложному сертификату по цене в 3-5, а иногда и в 20 раз дороже его настоящей стоимости», — отметил Хаминский.

Если люди покупают такое изделие, что называется, вдолгую, то обман может вскрыться только через много лет.

«Это не значит, что нельзя покупать ювелирные изделия с рук. Просто перед самой сделкой нужно проверить драгоценные камни в респектабельной лаборатории и сделать это в своем присутствии», — резюмировал эксперт.

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