Каждый четвертый россиянин предпочитает проводить свободное время дома

Четверть — 24% — россиян предпочитают проводить свободное время дома. Это показало исследование сети фитнес-клубов DDX Fitness и приложения для знакомств Teamo, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего свободное время россияне проводят дома – 24% посвящают время уборке, сну, приготовлению еды, просмотру фильмов, чтению книг. Чуть меньше – 23% – стараются проводить время на свежем воздухе, если позволяет погода. Чуть более 12% предпочитают активный отдых – отправляются в мини-путешествия хотя бы в рамках своего города или региона. Также россияне выбирают проводить свободное время с друзьями и семьей (по 9%), на лекциях, в музеях и выставках, а также на даче и в фитнес-зале (по 7%), занимаются фотографией в красивых локациях (2%).

Более 75% респондентов посещают мероприятия, связанные с хобби. 10% назвали своим увлечением фитнес-клуб. В зависимости от сезона на фестивали летом и на выставки зимой ходят 9% респондентов, 6% стараются не пропускать полезные для развития встречи – лекции, семинары, конференции, встречи с интересными людьми.

Что касается новых знакомств, то 34% редко их заводят и в основном общаются со «старыми» друзьями. 26% постоянно знакомятся с новыми людьми на работе или учебе, а также в онлайн-сервисах для знакомств. Почти столько же – 25% сказали, что делают это редко. 11% респондентов назвали себя интровертами, которыми предпочитают не взаимодействовать с людьми, 2% постоянно заводят новые знакомства в фитнес-клубах, 1% учатся и работают дистанционно, поэтому не имеют возможности часто общаться с людьми в реальной жизни.

Во время путешествий 34% хоть и знакомятся с новыми людьми, но не так часто, как хотелось бы. 25% участников опроса сказали, что делают это часто, так как в новом месте всегда можно найти новых друзей. 20% ответили, что им сложно заводить новые знакомства из-за собственной замкнутости. 16% обычно путешествуют с друзьями и семьей, поэтому не чувствуют необходимости активно с кем-то знакомиться, а вот 6% заводят знакомства в новых локациях целенаправленно.

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