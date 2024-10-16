Мужчины используют нейросети для решения рабочих задач чаще женщин

Мужчины на 12% чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в решении рабочих задач, чем женщины. При этом среди последних доля тех, кто уверен в своих силах и справился бы без ИИ, на 17% меньше. Это показало исследование Хекслет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Женщины подходят к изучению возможностей ИИ более ответственно, чем мужчины. Так, среди первых две трети (66%) отмечают, что перед использованием нейросетей читали сопутствующую информацию, чтобы управлять ими эффективнее. У мужчин же, напротив, 70% опрошенных считают, что им не нужно обучение, чтобы отправлять запросы ИИ.

Респонденты мужского пола почти не стесняются того, что ищут ответы на рабочие вопросы с помощью нейросетей и делятся итогом с руководителем – об этом заявляет 82% опрошенных. У женщин же, напротив, лишь половина (51%) готова рассказать руководству о том, что они работают с ИИ.

В топ городов, работники которых используют нейросети активнее остальных, вошла Пермь (56%), Челябинск (48%), Самара (45%), Новосибирск (43%) и Москва (41%).

Чаще всего ИИ в своей работе используют представители сферы «Маркетинг и реклама» (76%), «Образование» и «Юриспруденция» (50%), а также «Информационные технологии» (39%).

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