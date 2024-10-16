Россияне рассказали, как выбирают квартиры у моря

Результаты исследования, проведенного девелопером EFFECT development, говорят о том, что при приобретении квартиры у моря россияне, прежде всего, обращают внимание на ее цену (37%). Чуть меньше респондентов ориентируются на близость недвижимости к морю (34%).

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Интересно, что более половины опрошенных планируют приобрести двухкомнатную квартиру (54%). Еще 26% хотели бы приобрести однокомнатную квартиру у моря. А самым непопулярным вариантом оказались студии (20%).

Среди условий, которые являются важными при покупке недвижимости, стало наличие льготной ипотеки, говорится в исследовании. За этот вариант проголосовали 37% опрошенных. Наличие рассрочки является важным фактором для 32% респондентов.

При этом 39% проголосовавших сообщили, что немаловажную роль при выборе недвижимости играют планировки, которые предлагает застройщик, а его задача — дать свободу выбора, предусмотреть максимум вариаций, чтобы каждый клиент нашел подходящую.

Покупатели также обращают внимание на наличие сервисов и инфраструктуры вблизи жилых комплексов, которые они приобретают: магазины, кафе и рестораны, аптеки, школы и детские сады, больницы, спортивные и детские площадки, фитнес-центры и т.д. — этот фактор является важным для 33% опрошенных. Еще 28% рассказали, что ценят продуманную концепцию благоустройства.

«Сегодня ситуация на российском рынке курортной недвижимости такова, что не все девелоперы готовы предложить покупателям высококачественные проекты, которые бы полностью отвечали их требованиям. Например, в Дербенте застройщики не так давно начали работать по 214-ФЗ, использовать эскроу-счета и предлагать клиентам проекты с высокими стандартами строительства — хорошим благоустройством, эргономичными планировками и продуманной концепцией коммерческих помещений. Появление таких проектов стимулирует спрос, в том числе среди тех инвесторов, которые ранее приобретали зарубежную недвижимость, а сегодня отдают предпочтение вложениям в недвижимость внутри страны», — прокомментировал Керим Арнис, заместитель генерального директора EFFECT development.

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