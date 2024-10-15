В Подмосковье женщину с ребенком сбила машина на пешеходном переходе

В Подмосковье четырехлетний ребенок попал в больницу после аварии в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на автодороге «Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново». По версии правоохранителей, женщина переходила дорогу вместе с сыном по пешеходному переходу, в этот момент их сбила россиянка за рулем машины марки Fiat.
Спасти мать пострадавшего не удалось. О том, какие травмы получил мальчик, не сообщается.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.
До этого в Омске поймали молодого человека, который сел за руль машины на летней резине и наехал на ребенка. В результате девочка получила перелом ребра.
В полиции предположили, что юноша не справился с управлением и наехал на пострадавшую. Школьник испугался ответственности, поэтому покинул место аварии.
Ранее в Петербурге школьница впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной.