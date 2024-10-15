В Праге запретили ночные туры по пивным барам

Власти Праги запретили проводить ночные алкогольные туры по пабам для туристов. Подробности приводит чешское национальное информационное агентство (ЧТК).

Принятые поправки запрещают проведение алкотуров между пабами, за исключением организованных экскурсий с 6:00 до 22:00.

Таким образом, местные власти хотят привлекать в столицу «более культурных туристов», вместо гостей города, приезжающих ради того, чтобы «только напиться». Слишком большое количество таких туристов давит на городской бюджет.

«Все это ведет к чрезмерному привлечению <...> службы уборки и муниципальной полиции и, следовательно, нагрузке на бюджет и кадровый потенциал соответствующего муниципалитета», — сообщает источник.

Недавно в Великобритании местный житель решил посетить 650 пабов в Англии. Потратить на эту инициативу ему придется потратить порядка 20 лет.

Ранее сообщалось, что Чехия пытается найти альтернативу российским туристам.