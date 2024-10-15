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В Праге запретили ночные туры по пивным барам

Власти Праги ввели запрет на ночные алкогольные туры по пабам для туристов

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Depositphotos

Власти Праги запретили проводить ночные алкогольные туры по пабам для туристов. Подробности приводит чешское национальное информационное агентство (ЧТК).

Принятые поправки запрещают проведение алкотуров между пабами, за исключением организованных экскурсий с 6:00 до 22:00.

Таким образом, местные власти хотят привлекать в столицу «более культурных туристов», вместо гостей города, приезжающих ради того, чтобы «только напиться». Слишком большое количество таких туристов давит на городской бюджет.

«Все это ведет к чрезмерному привлечению <...> службы уборки и муниципальной полиции и, следовательно, нагрузке на бюджет и кадровый потенциал соответствующего муниципалитета», — сообщает источник.

Недавно в Великобритании местный житель решил посетить 650 пабов в Англии. Потратить на эту инициативу ему придется потратить порядка 20 лет.

Ранее сообщалось, что Чехия пытается найти альтернативу российским туристам.

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