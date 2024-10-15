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Россияне вернулись из Чехии на угнанной из проката машине

В Калининграде мужчин задержали за кражу машины в Чехии

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Shutterstock

В Калининграде перед судом предстанут местные жители, подозреваемые в угоне машины из другого государства. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

По версии следствия, вместе с неустановленным лицом двое калининградцев пришли в филиал проката автомобилей в Чехии и взяли в аренду машину марки BMW. После этого они заменили номера на иномарке и приехали на ней в Калининградскую область.

Автомобиль стоил 6,8 миллиона рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к судебному разбирательству», – сообщается в публикации.

До этого карельский подросток угнал служебный автомобиль одной из городских организаций, чтобы покататься по городу. Выяснилось, что взрослый водитель не закрыл дверь и оставил ключ зажигания в замке, чем школьник воспользовался.

После поездки молодой человек бросил машину и ушел домой пешком. Позже его задержали.

Ранее в Японии арестовали двух угнавших фургон с часами Rolex членов якудза.

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