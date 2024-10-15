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В Ханты-Мансийском районе ХМАО ввели карантин по бешенству животных

В урочище Таволжное в ХМАО ввели карантин по бешенству животных

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщила, что карантинные меры действуют на территории урочища Таволожное из-за бешенства животных. Об этом сказано в соцсетях ветслужбы.

Отмечается, что с 11 октября на территории урочища Таволожное проводятся ограничительные (карантинные) мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания.

Территория урочища в радиусе 1000 метров от ее границ считается неблагополучным пунктом.

В Шадринске Курганской области ранее барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили. После произошедшего на санитарно-противоэпидемической комиссии в городской администрации обсудили профилактические меры по предупреждению распространения бешенства.

Ранее летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне.

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