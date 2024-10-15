Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Полтавы не привлекла к ответственности художницу за акт вандализма

Нromadske: полиция Полтавы в замешательстве после акта вандализма над Монументом Славы

close
Нацполиция Украины

Полиция украинского города Полтавы не привлекла к ответственности художницу Юлию Петушинскую, облившую красной краской Монумент Славы, установленный в честь 100-летия Полтавской битвы. Об этом сообщает украинское издание Нromadske.

«В Полтаве художница Юлия Петушинская облила Монумент Славы красной краской», — говорится в публикации.

По информации издания, актом вандализма художница хотела привлечь внимание к вопросу демонтажа памятника. После того, как Петушинская облила памятник, на место происшествия прибыли патрульная полиция, батальон спецназа и криминалисты.

Отмечается, что совет минкультуры Украины рекомендовал демонтировать памятники в Полтаве, как связанные с российской империей, включая Монумент Славы, в 2022 году.

До этого ТАСС сообщал, что вандалы осквернили могилу советских воинов в квартале Лозенец в болгарской Софии, облив ее краской и повредив скульптурное изображение на барельефе.

Ранее стало известно об очередном осквернении советского памятника в Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами