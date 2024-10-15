Силовики не нашли взрывчатку в центре Москвы

Правоохранительные органы не нашли взрывчатку под машиной на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что подозрительный предмет оказался пустой картонной коробкой.

До этого агентство «Москва» сообщало, что подозрительный предмет заметили прохожие в центре Москве, у припаркованного на Большой Ордынке фургона. Позднее сотрудница одного из ближайших кафе рассказала, что силовики сняли оцепление в районе Большой Ордынки.

15 октября в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перми эвакуировали автовокзал из-за оставленного мужчиной пакета с гранатой.