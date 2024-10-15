Подмосковные фонтаны подготовят к консервации перед зимой

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье официально закрылся сезон работы фонтанов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты готовят к консервации 225 фонтанов региона.

В министерстве отметили, что консервация позволит сохранить оборудование в исправном состоянии до следующего сезона.

В пресс-службе пояснили, что процесс консервации включает в себя слив воды, промывку чаш, снятие насадок, установку заглушек, демонтаж светильников и укрытие конструкций спектральным материалом.

Следующий запуск фонтанов традиционно ожидается с началом устойчивой теплой погоды. Дата определятся органами местного самоуправления конкретного городского округа.