День отца отметят в подмосковных парках 20 октября

В подмосковных парках 20 октября отметят день отца, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Всего общеобластное мероприятие «Отцы и дети» пройдет в более чем 50 парках Московской области.

Для посетителей проведут различные активности, среди которых спортивные состязания, квесты, концерты и многое другое.

В парке «Ривьера» Можайского городского округа проведут квест на ловкость и смекалку, а также фотопроект «Рядом с папой».

В Сергиево-Посадском городском округе для посетителей организуют мастер-класс по приготовлению бургера и творческий мастер-класс по созданию поздравительных открыток.

Городской парк культуры и отдыха г. о. Чехов подготовил для посетителей интеллектуальное сражение «Отцы и поколение 21». Также в этот день пройдут анимационная программа для детей, ярмарка мастеров «Сделано вручную» и мастер-класс «Дела гаражные».

В парке «Победа» Талдомского г. о. состоятся спортивные состязания «Самый сильный папа» и семейная викторина. Помимо этого, гостей парка ждут творческие мастер-классы, квест и концертная программа «О папе с теплом».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).