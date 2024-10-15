В Москве наградят молодых журналистов и представителей медиаиндустрии

На сайте всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» зарегистрировалось более 5 тыс. участников из разных городов страны. Прием заявок от молодых российских специалистов индустрии продлится до 25 октября. Об этом сообщили организаторы премии.

Среди представленных для участия в премии медиапроектов — личные блоги, Теlegram-каналы о родных регионах, образовательные проекты для молодых медийщиков, документальные фильмы, мероприятия, направленные на популяризацию науки в медиа и другие.

Принять участие в премии могут как юные медийщики, делающие первые шаги в индустрии, так и более опытные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Также предусмотрена специальная номинация для наставников и педагогов в сфере медиа.

Премия является одним из флагманских проектов образовательного центра Росмолодежи «ШУМ» в Калининградской области.

По словам руководителя центра Татьяны Мандрыкиной, количество поданных заявок говорит о том, что индустрия медиа активно развивается в каждом уголке страны.

«Нам важно поддерживать этот рост и усиливать его. Очень здорово, что к этой цели присоединились медийные лица, лидеры мнений, журналисты и ведущие, которых мы каждый день видим на ТВ-экранах», — заявила она.

Амбассадорами премии стали известные журналисты, редакторы крупных изданий и телеведущие. Среди них — ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3 Александр Малькевич и другие.

Заявки участников будет оценивать экспертный совет, в команду которого входят директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, выпускающий редактор спецпроектов ВГТРК Елена Зубаркина, генеральный директор продакшена Hypе Agency Иван Янских и другие.

Награждение победителей премии состоится в декабре в Москве. Призовой фонд составляет более 11 млн рублей — каждый из 15 победителей номинаций получит 750 тыс. рублей и специальные призы.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим партнером премии.