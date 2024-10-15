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В Чечне задержан водитель взорвавшейся цистерны с газом

СК: в Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Чечне задержали водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Грозном. Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.

Мужчина арестован по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст.238 УК РФ). Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, водитель нарушил требования безопасности при работе на территории заправки. Следственные действия продолжаются, добавили в СК.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее в сеть попало видео взрыва на АЗС в Грозном.

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