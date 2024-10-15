Нижегородца задержали за то, что он домогался племянницу десять лет

В Нижегородской области девушка призналась в том, что дядя домогался ее в течение десяти лет. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С трех лет школьница ездила к родственникам со стороны отца в село Кудеярово. По словам самой пострадавшей, мужчина приставал к девочке. Сейчас родственнику 42 года.

«Юная нижегородка не рассказала об этом раньше, так как ей внушали, что все происходящее – это норма», – сообщается в публикации.

Мать пострадавшей узнала о произошедшем только в текущем году. Дочь показала ей переписку с дядей, который заявил, что соскучился по ней.

Родительница обратилась в полицию. Мужчину оперативно задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, на данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что подозреваемый уже несколько раз был судим. О том, по каким статьям его отправляли в места лишения свободы, не уточняется.

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