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Профессор объяснил, как россиянин смог продержаться два месяца в Охотском море

Профессор Цыбиков: лишний вес мог помочь выжить спасенному в Охотском море

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Телеграм-канал «Kamchatka_life.ru»

У человека с нормальным индексом массы тела шансов на выживание в экстремальных условиях больше. Однако именно лишний вес помог выжить одному из трех пассажиров дрейфующей в Охотском море лодки Михаилу Пичугину. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Намжил Цыбиков.

По его словам, из организма мужчины постепенно выходила собственная вода, что помогло «сгладить» процесс обезвоживания.

«Дело в том, что у него происходил процесс так называемого липолиза — процесс разрушения жира. Во время липолиза обязательно освобождается связанная с жиром вода, поэтому обезвоживание на нем сказалось менее пагубно, чем на его друзьях, которые были нормальной массы тела. Я считаю, что в этих условиях он выжил благодаря избыточному весу», — сказал Цыбиков.

9 августа мужчина вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших так и не удалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. На борту находился Михаил Пичугин, пробывший в открытом море 67 дней. 46-летний мужчина за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил.

15 октября исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев сообщил, что состояние Пичугина не вызывает опасений.

Ранее на Сахалине трех рыбаков унесло на лодке в открытое море.

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