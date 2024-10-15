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В Московском зоопарке показали видео с новорожденным птенцом райской красавки

В Московском зоопарке показали птенца райской красавки

В Московском зоопарке показали птенца, который родился у пары райских красавок. Видео с детенышем появилось в официальном Telegram-канале зоосада.

Родителей птенца, самца Раймона и самку Анжелу, посадили в один вольер в 2023 году, в том же году у них появился первый птенец. Правда, как уточнили зоологи, после откладывания яйцо забрали в инкубатор, а самке подложили деревянный муляж. Это сделали для того, чтобы птицы не разбили его — такое может случиться, если семья не чувствует себя в безопасности. В этот раз специалисты решили оставить «живое» яйцо с мамой, и не ошиблись.

«Этим летом специалисты отслеживали состояние родителей весь период высиживания яйца (это около месяца) и пришли к выводу, что в этот раз их вмешательство здесь не нужно. Это первый такой случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Специалист уточнила, что пол детеныша пока не известен — его можно определить только по анализу крови.

Ранее в Московском зоопарке показали детеныша пары альпак Ватки и Пуфика.

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