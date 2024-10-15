В Омске школьник на машине с летней резиной сбил девочку

В Омске девочка попала в больницу после ДТП с машиной, за рулем которой был 17-летний подросток. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейской. По версии правоохранителей, молодой человек наехал на ребенка, двигавшегося по краю проезжей части. После этого он бросил машину и уехал.

Медики госпитализировали девочку, у нее диагностировали перелом бедра.

Изначально правоохранители не знали, что машину вел подросток, но отследив цепочку владельцев, они выяснили, кто находился за рулем. Также оказалось, что автомобиль ездил на летней резине.

Как полагают в полиции, подросток не справился с управлением и его занесло, после чего машина сбила ребенка. Так как молодой человек испугался ответственности, он покинул место.

В отношении юноши возбудили административное производство. Его обвиняют в нарушении ПДД, оставлении места аварии и управлении без прав.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Петербурге водитель BMW нарушил ПДД полторы тысячи раз и попал в военкомат.