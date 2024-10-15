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ФСБ сообщила о пресечении атаки дрона ВСУ на школу в Донецке

ФСБ по ДНР: вблизи школы в Донецке перехвачен ударный беспилотник ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

В Донецке пресечена атака украинского дрона на школу в Кировском районе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

«Вблизи школы перехвачен ударный FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами», — рассказали в ведомстве.

Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотник и уничтожили его боевой заряд на полигоне. Пострадавших и повреждений нет.

Несколько дней назад во дворе многоквартирного дома в Донецке упала ракета HIMARS. Очевидица рассказала, что сначала раздался треск, а после в небе были видны вспышки. После этого жители укрылись в подъезде, а когда вышли, обнаружили ракету.

До этого Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 133 снаряда по мирным районам ДНР.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по автовокзалу в Горловке.

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