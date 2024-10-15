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Следователи осмотрели лодку, на которой мужчина два месяца дрейфовал в море

СК: проведет осмотр катамарана, на котором мужчина дрейфовал в Охотском море

Следователи Восточного МСУТ СК России провели осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела <…> осмотрено маломерное судно», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователь назначили судебные экспертизы.

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Единственного выжившего, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, спасли рыбаки на судне «Ангел». Пострадавший рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она потеряла управление. Мужчина за время дрейфования похудел на 50 кг. Подробности — в материале «Газета.Ru».

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