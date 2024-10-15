Школьницу парализовало из-за приема противозачаточных таблеток

Жительница Великобритании попала в больницу в критическом состоянии из-за противозачаточных таблеток, которые принимала несколько лет. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на отдыхе в Испании, куда 17-летняя школьница отправилась с семьей. Ночью она почувствовала, что у нее онемела правая часть туловища, и, когда девушка попыталась встать, она упала и разбудила родителей.

В больнице выяснилось, что у девушки инсульт, причиной которого стал попавший в мозг тромб. По словам врачей, к такой ситуации привели противозачаточные таблетки.

Сама девушка заявила, что знала о небольшом риске возникновения тромбов из-за приема лекарств, но не думала, что с ней это произойдет. Лекарства она принимала с 13 лет.

Во время обследования выяснилось, что пациентка родилась с отверстием в сердце, которое и помогло тромбу проникнуть в мозг.

После операции девушке понадобилось длительное время для восстановления. Как рассказала сама девушка, у нее до сих пор немного дергается палец.

«Я все еще тренирую правую сторону, чтобы стать сильнее, но я вернулась к своему обычному состоянию», – поделилась девушка.

Сейчас она бегает по 40 километров в неделю и ходит в спортзал почти каждый день.

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