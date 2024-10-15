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Марию Певчих оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд: Певчих и еще пятерых оштрафовали по закону об иноагентах

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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганский суд Москвы оштрафовал Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и еще пятерых за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным Telegram-канала, суд признал виновными в нарушении закона об иноагентах сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Марию Певчих, историка Николая Митрохина, экс-руководителя существовавшей в 2000-2004 годах партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом), социолога Григория Юдина (признан в РФ иностранным агентом), блогера Веронику Водвуд, известную как nixelpixel, и журналиста Илью Шепелина.

Отмечается, что суд назначил каждому административный штраф в размере 40 тысяч рублей в качестве наказания.

До этого МВД РФ объявило в розыск бывшего адвоката предпринимателя Бориса Березовского Анатолия Блинова, которого в Польше обвиняют в организации нападения на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов).

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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