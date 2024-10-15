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Годовалый ребенок пострадал из-за взрыва стиральной машины

LADBible: в Англии стиральная машина взорвалась и нанесла травмы 15-месячному мальчику

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Женщина из Великобритании рассказала, что ее сын пострадал в результате взрыва стиральной машины, пишет LADBible.

По словам Эми Маккарти, после того, как она загрузила вещи в стиральную машину, раздался громкий хлопок. В результате этого стекло на люке устройства оказалось разбито, а осколки посекли ее годовалого сына Броди, который находился рядом.

Мальчик получил травму руки и шеи, едва не лишившись глаза. Эми отметила, что палец на руке сына буквально «висел на волоске», и она немедленно поехала в больницу с ребенком. Там ему сделали операцию, но ему может потребоваться пересадка кожи.

«Стиральная машина сделала всего два или три оборота, и потом я услышала шум», — рассказала женщина.

Эми призывает производителя техники провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента. Она недовольна, что компания не предоставила никаких извинений и не предложила решения проблемы.

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