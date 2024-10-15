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Нижегородец, недавно освободившийся из ИК, дважды за день изнасиловал девушку

В Нижнем Новгороде рецидивиста задержали за два изнасилования в один день

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Shutterstock

Жителя Нижнего Новгорода, который ранее был судим, подозревают в изнасиловании 20-летней девушки. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Василия Иванова. По версии правоохранителей, мужчина напал на россиянку, с помощью захвата обездвижил и изнасиловал.

После этого вместе с пострадавшей он отправился к станции метро «Бурнаковская». В квартире неподалеку подозреваемый снова надругался над девушкой и отпустил.

Мужчину задержали. В беседе с полицейскими он признался в содеянном.

Известно, что ранее россиянин уже совершал подобное преступление. За изнасилование и разбой в 2002 году он отправился в места лишения свободы, но в 2023 вышел на свободу. После этого он находился под административным надзором.

До этого в Казани мужчину задержали за стрельбу по заключенному, который в момент инцидента покидал колонию. Освобожденный находился в ИК из-за изнасилования родственницы подозреваемого, и мужчина так решил отомстить обидчику.

Ранее в Ленобласти иностранец надругался над школьницей, гостившей у подруги.

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