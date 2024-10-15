В Москве рассказали о спортивных секциях для слабовидящих

Жители столицы с нарушениями зрения могут бесплатно посещать различные спортивные секции, сообщается на сайте mos.ru.

Для слабовидящих есть некоторые командные дисциплины, среди которых голбол и торбол. В соревнованиях могут участвовать спортсмены классов B1, B2 и B3 в зависимости от степени нарушения зрения.

Также в Москве ежегодно проходят чемпионаты и первенства Москвы, всероссийские, межрегиональные, городские и окружные соревнования.

В Москве проводится комплексная межокружная спартакиада «Спорт без преград». 29 октября в ЗАО пройдет отборочный этап турнира по шашкам.

В столице также есть 4 учреждения для спортивной подготовки слепых: Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва, Московская академия велосипедного спорта, Московская горнолыжная академия и физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы».

Всего в них проходят тренировки по 9 дисциплинам, среди которых голбол, дзюдо, легкая атлетика, мини-футбол и другие.

Напомним, в 2024 году по итогам всероссийских отборочных соревнований 79 московских спортсменов были включены в составы спортивных сборных команд РФ по спорту слепых.