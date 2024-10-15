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Посетители рыбных рынков в Москве смогут использовать баллы программы «Миллион призов»

На рынках «Москва — на волне» можно будет вернуть 10% городскими баллами

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Фонд «Росконгресс»

Посетители рыбных рынков «Москва — на волне» в Митино и Косино-Ухтомском смогут вернуть 10% от стоимости покупок городскими баллами, сообщается на сайте mos.ru.

В программу лояльности «Миллион призов» входят различные столичные проекты, среди которых «Город идей», «Активный гражданин» и другие.

Также рыбные рынки являются партнерами акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Покупатели могут обменять призовые баллы акции на скидку в размере 3 тыс. рублей на покупку рыбы и морепродуктов.

Напомним, рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митино — в сентябре 2024 года. На рынках можно купить рыбу и морепродукты, выловленные в разных частях России: в Камчатском крае, Мурманской области, Якутии, Крыму и других регионах. Также на рынке в Митино работает фирменное бистро «Москва — на волне».

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