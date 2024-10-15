ФСБ задержала мужчину, пытавшегося пересечь границу РФ со стороны Финляндии

Пограничная служба ФСБ задержала мужчину, который пытался пересечь границу России со стороны Финляндии. Об этом сообщает телеканал 78.
Инцидент произошел 15 октября. Нарушителя, который шел из лесов Суоми, заметили в пограничной зоне Выборгского района Ленобласти.
В сентябре в Карелии на территории Лахденпохского района российские пограничники задержали троих иностранцев, пытавшихся перейти границу в сторону Финляндии. Злоумышленники были признаны виновными в нарушении пограничного режима и правил пребывания иностранцев в России. Всех троих приговорили к выплате штрафа и выдворению за пределы РФ.
До этого неизвестный незаконно пересек российско-финляндскую границу пешком в районе города Кухмо. Он попросил власти Финляндии предоставить ему убежище, его задержали.
Ранее премьер Финляндии отверг возможность открытия границы с РФ.