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ФСБ задержала мужчину, пытавшегося пересечь границу РФ со стороны Финляндии

ФСБ задержала мужчину при попытке пересечь границу РФ со стороны Финляндии

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Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Пограничная служба ФСБ задержала мужчину, который пытался пересечь границу России со стороны Финляндии. Об этом сообщает телеканал 78.

Инцидент произошел 15 октября. Нарушителя, который шел из лесов Суоми, заметили в пограничной зоне Выборгского района Ленобласти.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре в Карелии на территории Лахденпохского района российские пограничники задержали троих иностранцев, пытавшихся перейти границу в сторону Финляндии. Злоумышленники были признаны виновными в нарушении пограничного режима и правил пребывания иностранцев в России. Всех троих приговорили к выплате штрафа и выдворению за пределы РФ.

До этого неизвестный незаконно пересек российско-финляндскую границу пешком в районе города Кухмо. Он попросил власти Финляндии предоставить ему убежище, его задержали.

Ранее премьер Финляндии отверг возможность открытия границы с РФ.

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