Каждый пятый уехавший с Украины деятель культуры не возвращается обратно

Пятая часть выехавших за границу украинских деятелей культуры впоследствии не возвращаются обратно в страну. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, сообщает издание «Левый берег».

По словам министра, ему каждый день приходится рассматривать по сто заявлений художников, которые просят разрешить им выезд из страны.

«Большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается», — сказал Точицкий.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну без особого разрешения государственных органов.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что в Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте «Океана Эльзы».