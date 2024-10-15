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Бортпроводница рассказала, как пересесть из эконома в бизнес-класс

Стюардесса рассказала, что нужно сесть в конец самолета, чтобы попасть из эконома в бизнес

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Бортпроводница из США рассказала, что нужно делать пассажирам, чтобы их могли пересадить из эконома в бизнес или первый класс обслуживания, пишет Mirror.

Стюардесса Сьерра Митт поделилась со своими зрителями способами, как можно получить повышение класса обслуживания во время перелета. По словам женщины, есть два способа достичь успеха в этом деле. Первый — купить место в последнем ряду самолета.

«Если рейс полный, нам иногда приходится пересаживать пассажиров с задних рядов для улучшения центровки лайнера», — объяснила она.

Митт дополнила, что если все места в экономе заняты, то пассажиров в таком случае пересаживают либо в бизнес, либо в первый класс.

Второй способ, о котором поведала Сьерра, связан с переполненностью рейса. Некоторые авиакомпании в таких случаях регистрирует пассажиров на следующий вылет, повышая класс обслуживания в качестве моральной компенсации, а также дают ваучеры, которые можно обналичить.

Ранее стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете.

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