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Суд присудил компенсацию бизнесмену Якунину, запускавшему дрон в Норвегии

NRK: суд в Норвегии присудил компенсацию в $249 тысяч сыну экс-главы РЖД Якунина

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Александр Кряжев/РИА Новости

Норвежский суд принял решение присудить компенсацию в размере $249 тысяч бизнесмену Андрею Якунину, который был задержан в 2022 году за запуск беспилотника на Шпицбергене. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката предпринимателя Джона Кристиана Эльдена.

«Российско-британскому бизнесмену Андрею Якунину... были присуждены 2,7 миллиона крон ($249 тысяч. — Прим. ред.) в качестве компенсации от государства», — отмечается в материале.

По данным NRK, Якунин и его адвокаты настаивали на выплате более 4,5 миллиона крон ($423 тысячи), но суд уменьшил сумму.

Якунина задержали 17 октября 2022 года за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене, куда он прибыл на своей яхте «Файрберд». Его обвинили в нарушении запрета на запуск россиянами дронов в воздушном пространстве Норвегии. Мужчина имеет британско-российское гражданство. По информации СМИ, сам Якунин заявил, что не знал об этом запрете, и отметил, что считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.

Ранее суд в Норвегии оправдал сына экс-главы РЖД Якунина.

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