Казаки ДНР вступят во Всероссийское казачье общество в 2025 году

В Донецкой народной республике началась регистрация первичных казачьих обществ. На следующем этапе они объединятся в пять юртов: Центральный, Западный, Восточный, Южный и Северный. Об этом сообщило «Новое.Медиа» со ссылкой на атамана региональной общественной организации «Союз казаков Новороссии» Александра Ефременко.

Все юрты объединятся в отдельный казачий округ ДНР, который будет напрямую взаимодействовать с центральным штабом Всероссийского казачьего общества и всероссийским атаманом Виталием Кузнецовым.

Подчиняться конкретному войску и входить в его состав Донецкий округ не будет, отметил Ефременко.

«Казаков у нас достаточно, чтобы организовать округ. Войско отдельное мы организовать не можем. Для войска необходимы два субъекта. Как сказал глава ДНР Денис Пушилин, «донецкие казаки заслужили быть отдельным округом». В реестр мы должны войти полноценно в первой половине 2025 года, — заявил он.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов отметил, что Союз казаков Новороссии — единственная официально зарегистрированная в ДНР общественная организация, объединяющая казаков.

Она была создана в декабре 2014 года. Сейчас в нее входят более 500 казаков.

«Новое.Медиа» также сообщило, что создание первичных казачьих обществ стартовало во всех новых российских регионах. Так, на территории Запорожской и Херсонской областей формируется Запорожское казачье войско.

Ранее издание сообщило, что казаки ЛНР планируют войти в состав Всевеликого войска Донского.