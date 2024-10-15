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Названа возможная причина крушения Ми-8 на Камчатке

Плохая погода могла стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в августе

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МЧС России

Причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке 31 августа могли стать непогода в горах и неготовность экипажа к полету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на промежуточный отчет Межгосударственного авиационного комитета.

В документе отмечается, что в момент аварии была низкая слоистая облачность, дымки и туманы. На скриншоте с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово видно, что горы были полностью закрыты туманом.

Кроме того, выяснилось, что командир воздушного судна не имел допуска к полетам по приборам.

В отчете также приводятся данные, что все последние аварии с вертолетами «Витязь-аэро» происходили по причине ошибки в сложных метеоусловиях.

15 октября Росавиация лишила камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — она больше не сможет заниматься воздушными перевозками.

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Его обломки нашли 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. Всего на борту было 22 пассажира, никто из них не выжил.

Ранее по факту крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз.

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