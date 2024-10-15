Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии

Спасатели МЧС России эвакуировали с Эльбруса в Кабардино-Балкарии альпиниста из Индии. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

На высоте 5200 метров на высочайшей вершине России ему стало плохо. 32-летний мужчина совершал одиночное восхождение и свой маршрут у спасателей не регистрировал.

Пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России доставили иностранца в лагерь.

МЧС напомнило альпинистам, чтобы они учитывали свои силы перед восхождением, проверяли прогноз погоды и регистрировались у спасателей.

В августе спасатели МЧС эвакуировали двух альпинисток из Индии при неудачном восхождении на гору Эльбрус, их передали медикам. Кроме того, в мае на Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов из Москвы — они попали под снегопад и не смогли найти свой лагерь из-за плохой видимости.

Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 метра.

Ранее альпинист из Непала покорил в 18 лет все 14 восьмитысячников.