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ФАС назвала наценку на хлеб в России аномально высокой

Шаскольский: ФАС назвала аномально высокой наценку торговых сетей на хлеб

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Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала наценку на хлеб в торговых сетях аномально высокой. Об этом журналистам сообщил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, передает ТАСС.

«Наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб — это избыточно», — сказал он.

10 октября сообщалось, что ФАС обнаружила значительные наценки на хлеб в крупных торговых сетях России. По словам Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превышают 100%.

9 октября глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что резким ростом цен на красную икру должно заняться ФАС. Павлов объяснил, что подорожание может быть вызвано как объективными обстоятельствами, так и возможными спекуляциями со стороны производителей.

Ранее в Рыбном союзе назвали главную причину подорожания красной икры.

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