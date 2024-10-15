Причиной драки школьницы с буфетчицей в Башкирии стала булочка

Причиной драки учащейся в школе Стерлитамака с буфетчицей стала булочка. Оказалось, что у школьницы не прошла оплата за нее по терминалу, из-за чего она послала буфетчицу «на три буквы», передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

«Это не единичный случай. Этот шаг уже довел человека до белого каления, и она просто ее схватила, видимо, хотела поколошматить», — уточнил источник.

Он подчеркнул, что женщина не била девочку, что зафиксировано на видео, а сама школьница вцепилась ей в ногу. Причиной происшествия стало плохое воспитание ученицы, заверил источник издания.

Напомним, после драки буфетчицу увезли на скорой с подозрением на инфаркт. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура.

Ранее в Самаре ученик был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения из окна школы.