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«Самотлорнефтегаз» провел фестиваль этнической культуры в Югре

Фестиваль этнической культуры Югры посетили более 500 россиян разных народов

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Shutterstock

«Самотлорнефтегаз», входящий в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», провел в Нижневартовском районе ХМАО фестиваль этнической культуры коренных народов Югры. Об этом сообщается на сайте компании.

В мероприятии приняли участие более 500 представителей разных народов, живущих и работающих в Ханты-Мансийском округе. Для гостей фестиваля организовали интерактивные мероприятия, направленные на межкультурное общение с народами ханты и манси.

«Фестиваль приурочен к началу «малой зимы» по природному календарю обских угров, которые согласно многовековым традициям стремятся жить в гармонии с окружающей средой. Представители коренных жителей Югры через обряды рассказали о философии своих народов, живущих в гармонии с окружающей средой и поддерживающих природный баланс», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия для посетителей провели различные мастер-классы по национальному декоративно-прикладному искусству. Например, гости научились изготавливать из природных материалов обереги, традиционную хантыйскую куклу акань, а также украшения с использованием орнаментных узоров.

Кроме того, на отдельной площадке прошли этноспортивные мероприятия коренных народов, которые берут свое начало в традиционном образе жизни оленеводов и являются частью самобытной культуры ханты и манси. Так, посетители поучаствовали в соревнованиях по северному многоборью, которые включали прыжки через нарты, стрельбу из лука и перетягивание палки на оленьей шкуре.

«На концертной площадке исполнялись художественные номера, а в гостевом чуме посетителей угощали блюдами национальной кухни. Этнофестиваль завершился масштабным хороводом дружбы народов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Роснефти», сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера является одним из значимых направлений социальной политики компании.

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