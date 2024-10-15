Губернатор Рязанской области отреагировал на арест экс-главы регионального минстроя

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание экс-руководителя рязанского Минстроя Дмитрия Василевского, которого подозревают в покушении на мошенничество. Ситуацию глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Следственные органы разберутся в ситуации. Не буду их подменять и давать свою оценку, тем более фигурант не работает в министерстве уже несколько месяцев», — написал Малков.

Он также заявил, что предупреждал региональных министров и просил их «не путать общественный карман со своим собственным». Кроме того, Малков обратился к подрядчикам и инвесторам, призвав их сообщать правоохранителям при столкновении с злоупотреблением полномочиями со стороны чиновников.

Об аресте Василевского стало известно 15 октября. По версии следствия, с 2023 по 2024 год экс-министр, сговорившись с сообщником, помогал подрядчикам за вознаграждение заключать контракты на выполнение работ по госпрограммам и облегчал процесс приемки данных работ.

Правоохранители провели в Рязани операцию по задержанию посредника с поличным при получении пакета с 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшему вице-губернатору Ленобласти дали четыре года колонии за взятку.